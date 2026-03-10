Размер шрифта
В двух аэропортах на юге России введены временные ограничения

Росавиация: в Геленджике и Краснодаре временно не работают аэропорты
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». — пояснили в пресс-службе.

8 марта в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали 16 рейсов.

Ограничения продлились около полутора часов. Как сообщали в Росавиации, меры приняли из соображений безопасности.

Аэропорт Московского региона Жуковский также 8 марта временно не принимал и не отправлял рейсы.

Жуковский возобновил работу спустя 45 минут. Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов. Таким образом, меры вводились на 45 минут.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

 
