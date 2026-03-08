Размер шрифта
Общество

Аэропорт Московского региона приостановил полеты

В аэропорту Жуковский приостановили прием и отправку рейсов
Евгений Одиноков/РИА Новости

В подмосковном аэропорту Раменское в Жуковском временно прекратили принимать и отправлять воздушные суда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях полетов в воздушных гаванях опубликован в 17:24. Меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов лайнеров.

До этого аналогичные ограничения почти на 1,5 часа были введены в сочинском аэропорту. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки БПЛА. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно.

Чиновник отдельно попросил жителей и гостей Сочи покинуть набережные, несмотря на праздничный день. Мэр напомнил, что снимать дроны и работу системы ПВО (противовоздушной обороны) запрещено, а в случае ЧС можно звонить по номеру 112.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

 
