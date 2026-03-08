Жуковский возобновил работу спустя 45 минут

Ограничения на прием и выпуск самолетов в подмосковном аэропорту Жуковский отменены с 18:09. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов. Таким образом, меры вводились на 45 минут.

В это время Москву попытался атаковать второй за час БПЛА. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки сбитого дрона. Первый беспилотник был ликвидирован на подлете к столице в 17:35.

До этого аналогичные ограничения почти на 1,5 часа вводились в сочинском аэропорту. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки БПЛА. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. Чиновник отдельно попросил жителей и гостей Сочи покинуть набережные, несмотря на праздничный день.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.