Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В аэропорту Сочи задерживаются более 10 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 16 рейсов на вылет и прилет
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 16 рейсов. Это следует из данных на сайте воздушной гавани.

Так, на влет задерживаются рейсы: из Краснодара, Стамбула, Красноярска, Москвы и Екатеринбурга. На прилет: в Уфу, Анталью, Самару, Москву и Санкт-Петербург.

8 марта в международном аэропорту города вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они продлились около полутора часов. Как сообщали в Росавиации, меры приняли из соображений безопасности.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Сочи. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. Градоначальник попросил жителей и гостей города покинуть набережные, несмотря на праздничный день. Чиновник напомнил, что снимать дроны и работу системы противовоздушной обороны запрещено, а в случае ЧС можно звонить по номеру 112.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!