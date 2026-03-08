В аэропорту Сочи задерживаются более 10 рейсов

В аэропорту Сочи задерживаются 16 рейсов на вылет и прилет

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 16 рейсов. Это следует из данных на сайте воздушной гавани.

Так, на влет задерживаются рейсы: из Краснодара, Стамбула, Красноярска, Москвы и Екатеринбурга. На прилет: в Уфу, Анталью, Самару, Москву и Санкт-Петербург.

8 марта в международном аэропорту города вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они продлились около полутора часов. Как сообщали в Росавиации, меры приняли из соображений безопасности.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Сочи. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. Градоначальник попросил жителей и гостей города покинуть набережные, несмотря на праздничный день. Чиновник напомнил, что снимать дроны и работу системы противовоздушной обороны запрещено, а в случае ЧС можно звонить по номеру 112.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.