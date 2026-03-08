Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба «Росавиации».

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Как уточняется, меры приняли из соображений безопасности.

Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений. Они действовали около полутора часов.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки беспилотников в Сочи. Он призвал горожан укрыться в безопасных местах, пока в городе не станет спокойно. Градоначальник попросил жителей и гостей города покинуть набережные, несмотря на праздничный день. Чиновник напомнил, что снимать дроны и работу системы противовоздушной обороны запрещено, а в случае ЧС можно звонить по номеру 112.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

