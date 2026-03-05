Главы МИД Ирана и Азербайджана созвонились после инцидента с БПЛА

Tasnim: Арагчи и Байрамов созвонились на фоне инцидента с БПЛА в Азербайджане

Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Аббас Арагчи и Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с дронами, упавшими на территории Нахичеванской автономной республики. Об этом пишет Tasnim.

«Ссылаясь на сегодняшние взрывы в Нахичевани, Арагчи опроверг утверждения о том, что Иран обстреливал этот регион какими-либо снарядами, и заявил, что Вооруженные силы Исламской Республики проводят необходимое расследование инцидента», — сообщили журналисты.

По их информации, глава МИД Ирана в ходе беседы с коллегой выразил сожаление в связи с тем, что в результате инцидента пострадали граждане Азербайджана. Дипломат пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Кроме того, Арагчи обратил внимание на роль Израиля в таких атаках. Как он сказал, еврейское государство стремится «разрушить добрые отношения Ирана с соседями».

5 марта на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане упали иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из дронов врезался в аэропорт, еще один рухнул возле школы в селе Шекарабад. В результате ранения получили четыре человека, рассказали в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Комментируя ситуацию, Генеральный штаб армии Ирана обвинил Израиль в запуске данных БПЛА. Иранские военные утверждают, что Израиль осуществил провокацию, чтобы позднее обвинить Исламскую Республику.

Ранее президент Азербайджана заявил о полной боевой готовности страны.