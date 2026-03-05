Алиев заявил о полной боевой готовности Азербайджана

Алиев: ВС Азербайджана приведены в боевую готовность на фоне конфликта в Иране

Вооруженные силы Азербайджана, а также госпогранслужба и другие подразделения специального назначения приведены в состояние боевой готовности номер один. Об этом заявил на заседании Совета безопасности глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«Наши Вооруженные силы — министерство обороны, государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения — приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции», — отметил Алиев.

Он также добавил, что после падения беспилотников в Нахичевани он дал «соответствующие указания» по вопросам азербайджано-иранской границы.

Алиев осудил атаку дронами на Азербайджан, назвав ее «отвратительным терактом».

Днем 5 марта иранские беспилотники упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане, которая расположена недалеко от границ с Ираном, Турцией и Арменией. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шекарабад.

В связи с произошедшим министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана Моджтаба Дермичилу. Дипломату выразили решительный протест. В Баку подчеркнули, что эта атака противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

Ранее в Минобороны Азербайджана пообещали ответить на атаки беспилотников Ирана.