В Иране отвергли обвинения в запуске беспилотника в Азербайджан

Генштаб армии Ирана обвинил Израиль в запуске БПЛА в Азербайджан
АЗЕРТАДЖ

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана обвинил Израиль в запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Азербайджан. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана в Telegram-канале.

«Подобного рода шаг был предпринят [израильским] режимом для того, чтобы обвинили Исламскую Республику», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что Израиль подобными провокациями пытается «испортить отношения между мусульманскими странами».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары сразу по нескольким городам. Причиной послужило нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, заявил американский лидер Дональд Трамп. Исламская Республика в ответ выпустила ракеты и дроны по Израилю и авиабазам Соединенных Штатов в странах Ближнего Востока.

5 марта агентство APA сообщило, что иранские БПЛА упали на территории Нахичеванской автономной республики в Азербайджане. Один беспилотник врезался в здание терминала аэропорта, другой рухнул рядом с школой в селе Шекарабад. По последним данным, пострадали четыре человека. У двоих из них диагностировали черепно-мозговые травмы, еще у двоих — травмы спины.

Ранее в Азербайджане пообещали ответить на атаки дронов Ирана.

 
