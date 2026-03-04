Захарова назвала число граждан России в странах Ближнего Востока

Захарова: около 50 тысяч туристов из России находятся в странах Ближнего Востока

В настоящее время около 50 тысяч туристов из России находятся в странах Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат добавила, что от 6 до 8 тысяч россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ, Катара.

До этого в посольстве РФ в Тегеране сообщили, что на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана продолжается переход российскими гражданами границ Исламской Республики с Азербайджаном, Арменией и Туркменией.

Так, 3 марта был осуществлен вывоз 117 граждан России, включая 45 детей, через границу с Азербайджаном. В группу вошли также семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии.

Азербайджанское агентство АПА в свою очередь сообщило, что с 28 февраля по 4 марта из Ирана в Азербайджан через границу двух стран перешел в общей сложности 1161 человек, из них 224 — азербайджанцы, 246 — граждане России.

