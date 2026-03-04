Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова назвала число граждан России в странах Ближнего Востока

Захарова: около 50 тысяч туристов из России находятся в странах Ближнего Востока
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В настоящее время около 50 тысяч туристов из России находятся в странах Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат добавила, что от 6 до 8 тысяч россиян не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ, Катара.

До этого в посольстве РФ в Тегеране сообщили, что на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана продолжается переход российскими гражданами границ Исламской Республики с Азербайджаном, Арменией и Туркменией.

Так, 3 марта был осуществлен вывоз 117 граждан России, включая 45 детей, через границу с Азербайджаном. В группу вошли также семь граждан Белоруссии и одна гражданка Киргизии.

Азербайджанское агентство АПА в свою очередь сообщило, что с 28 февраля по 4 марта из Ирана в Азербайджан через границу двух стран перешел в общей сложности 1161 человек, из них 224 — азербайджанцы, 246 — граждане России.

Ранее застрявшая на круизном лайнере в Дубае россиянка рассказала про обстановку на судне.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!