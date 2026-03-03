Летевших в Дубай россиян эвакуируют в Махачкалу на автобусах

Порядка 150 россиян, летевших в Дубай, застряли в Баку и решили вернуться в Россию. В данный момент их эвакуируют в Махачкалу автобусами, еще около 75 человек прошлой ночью все-таки уехали в Дубай, сообщил 360.ru один из туристов.

«Приехал консул, планируется эвакуация оставшихся людей до Махачкалы автобусами, дальше за свой счет билеты будем брать. Отель также не продлили, все за свои деньги», — рассказал мужчина.

В то же время туроператор FUN&SUN сообщил изданию, что путешественникам из России еще 28 февраля предложили аннулировать тур, пообещав не удерживать за это деньги. Таким образом, россияне могли приобрести билеты и вернуться в свою страну.

«Сейчас эта ситуация решилась следующим образом: кто-то принял решение вернуться в Россию, кто-то полетел в Дубай», — отметили в компании.

До этого сообщалось, что на фоне вспыхнувшего на Ближнем Востоке военного конфликта стоимость билетов из Дубая в города России поднялась до 360 тысяч рублей в одну сторону для семьи. Также известно, что многие россияне, желающие улететь из Дубая, стали жертвами мошенников. Неизвестные предлагают выезд в соседнюю страну, из которой можно улететь в РФ.

Ранее в Москве приземлился первый самолет из Дубая после приостановки полетов.