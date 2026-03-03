Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Летевших в Дубай россиян эвакуируют в Махачкалу на автобусах

360.ru: 150 летевших в Дубай россиян эвакуируют автобусами в Махачкалу
Из личного архива

Порядка 150 россиян, летевших в Дубай, застряли в Баку и решили вернуться в Россию. В данный момент их эвакуируют в Махачкалу автобусами, еще около 75 человек прошлой ночью все-таки уехали в Дубай, сообщил 360.ru один из туристов.

«Приехал консул, планируется эвакуация оставшихся людей до Махачкалы автобусами, дальше за свой счет билеты будем брать. Отель также не продлили, все за свои деньги», — рассказал мужчина.

В то же время туроператор FUN&SUN сообщил изданию, что путешественникам из России еще 28 февраля предложили аннулировать тур, пообещав не удерживать за это деньги. Таким образом, россияне могли приобрести билеты и вернуться в свою страну.

«Сейчас эта ситуация решилась следующим образом: кто-то принял решение вернуться в Россию, кто-то полетел в Дубай», — отметили в компании.

До этого сообщалось, что на фоне вспыхнувшего на Ближнем Востоке военного конфликта стоимость билетов из Дубая в города России поднялась до 360 тысяч рублей в одну сторону для семьи. Также известно, что многие россияне, желающие улететь из Дубая, стали жертвами мошенников. Неизвестные предлагают выезд в соседнюю страну, из которой можно улететь в РФ.

Ранее в Москве приземлился первый самолет из Дубая после приостановки полетов.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!