Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

КСИР сообщил о поражении трех танкеров США и Британии

КСИР: ВС Ирана поразили три танкера, принадлежащих США и Британии
соцсети

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении трех танкеров, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе. Заявление элитного подразделения приводит агентство Tasnim.

«В ходе продолжающихся атак на военно-морские цели противника [иранскими ВС] при помощи ракет были поражены три танкера, которые принадлежат США и Британии, в Персидском заливе и Ормузском проливе», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате атак на борту танкеров возникли пожары.

До этого секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил об открытии Ормузского пролива для танкеров «до особого распоряжения». Он также предупредил, что американские корабли отныне рассматриваются как «законные цели» для иранских атак. При этом днем ранее сообщалось о закрытии пролива.

Ранее были опубликованы кадры с тонущим у берегов Омана танкером Skylight.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!