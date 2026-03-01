КСИР сообщил о поражении трех танкеров США и Британии

КСИР: ВС Ирана поразили три танкера, принадлежащих США и Британии

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении трех танкеров, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе. Заявление элитного подразделения приводит агентство Tasnim.

«В ходе продолжающихся атак на военно-морские цели противника [иранскими ВС] при помощи ракет были поражены три танкера, которые принадлежат США и Британии, в Персидском заливе и Ормузском проливе», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате атак на борту танкеров возникли пожары.

До этого секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил об открытии Ормузского пролива для танкеров «до особого распоряжения». Он также предупредил, что американские корабли отныне рассматриваются как «законные цели» для иранских атак. При этом днем ранее сообщалось о закрытии пролива.

Ранее были опубликованы кадры с тонущим у берегов Омана танкером Skylight.