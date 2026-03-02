Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Туроператор подтвердил случаи выселения россиян в Эмиратах

Khalidiyah Tourism: в Дубае выселяют россиян с первых дней конфликта
Кирилл Зыков/РИА Новости

Туроператор Khalidiyah Tourism подтвердил случаи выселения российских туристов в Дубае. Об этом рассказал глава компании Сирак Мурадян в беседе с РИА Новости.

По его словам, выселения в отелях Объединенных Арабских Эмиратов начались с первых дней обстрелов. В Абу-Даби проживание продлили до 3 марта, в Рас Эль Хайме — до 4-го.

«В Дубае же мы уже двое суток оплачиваем туристов за свой счет, чтобы их не выгоняли. Им блокируют ключи в комнаты. Самое обидное, что так в основном ведут себя очень дорогие отели, с отелями попроще дела обстоят лучше», — сказал он.

Khalidiyah Tourism также обратился в департамент по туризму Дубая — ответа пока не поступило.

Мурадян отметил, что с начала конфликта от российских граждан поступило около тысячи обращений о выселении.

До этого в АТОР рассказали, что российские туроператоры расселили большинство туристов, которые остались на Ближнем Востоке из-за отмены рейсов.

2 марта власти эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов на фоне конфликта Ирана, Израиля и США. Соответствующее постановление поступило от местного Департамента экономики и туризма. Помимо прочего, отелям рекомендовано сохранить для туристов те же условия, что и в первоначальном бронировании, и не выселять их.

Ранее сообщалось, что россиян начали выселять из отелей Дубая.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!