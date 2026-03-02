Туроператор подтвердил случаи выселения россиян в Эмиратах

Туроператор Khalidiyah Tourism подтвердил случаи выселения российских туристов в Дубае. Об этом рассказал глава компании Сирак Мурадян в беседе с РИА Новости.

По его словам, выселения в отелях Объединенных Арабских Эмиратов начались с первых дней обстрелов. В Абу-Даби проживание продлили до 3 марта, в Рас Эль Хайме — до 4-го.

«В Дубае же мы уже двое суток оплачиваем туристов за свой счет, чтобы их не выгоняли. Им блокируют ключи в комнаты. Самое обидное, что так в основном ведут себя очень дорогие отели, с отелями попроще дела обстоят лучше», — сказал он.

Khalidiyah Tourism также обратился в департамент по туризму Дубая — ответа пока не поступило.

Мурадян отметил, что с начала конфликта от российских граждан поступило около тысячи обращений о выселении.

До этого в АТОР рассказали, что российские туроператоры расселили большинство туристов, которые остались на Ближнем Востоке из-за отмены рейсов.

2 марта власти эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов на фоне конфликта Ирана, Израиля и США. Соответствующее постановление поступило от местного Департамента экономики и туризма. Помимо прочего, отелям рекомендовано сохранить для туристов те же условия, что и в первоначальном бронировании, и не выселять их.

Ранее сообщалось, что россиян начали выселять из отелей Дубая.