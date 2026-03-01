«Сутки в аэропорту»: застрявшая в Катаре туристка рассказала о развороте своего рейса

Самолет Доха — Москва, вылетевший в субботу утром, час кружил в небе, а после вернулся в аэропорт Катара в связи с закрытием неба. Об этом «Газете.Ru» рассказала летевшая на нем россиянка Полина. Девушка отметила, что после этого она вместе с другими пассажирами более суток провела в аэропорту, поскольку авиакомпания не предоставляла отель и дальнейшую информацию.

«Я нахожусь в Катаре в Дохе с вечера понедельника, мы четыре дня здесь отдыхали. В субботу утром должны были вылететь в Москву катарскими авиалиниями. Мы вылетели, где-то спустя 20 минут пилот сказал, что мы сейчас будем делать круги, потому что они должны что-то решить, какие-то вопросы. Мы около часа кружились в небе. На борту был Wi-Fi, мы уже видели новости про атаку на Иран, понимали, что связано с этим. Где-то час мы кружили, потом нас посадили, и рейс вроде как передвинули еще на час, но когда он должен был вылететь, уже Катар закрыл воздушное пространство, потому что начались здесь взрывы. После этого нас оставили в аэропорту, и мы практически сутки, даже больше, провели в аэропорту. Из-за того, что у нас был не транзитный рейс, а прямой, мы не могли получить отель. Отель можно было получить по ваучеру сначала тем, у кого транзит, но у нас он был прямой, поэтому мы просто ждали, там разложились как-то, взяли пледы в самом аэропорту. Нам дали ваучеры на еду, были очень большие очереди на стойке информации авиалиний, и ни у кого данных не было, потому что никто не понимал, насколько это вообще затянется», — сказала она.

Полина уточнила, что туристам не выдали багаж, а позднее — эвакуировали из аэропорта.

«Сегодня часа в два ночи нас подняли, сказали, что всех из аэропорта эвакуируют. Мы специально остались в нем на ночь, потому что думали, что так безопаснее, что скоро вылетим. Нас начали эвакуировать, выдали ваучеры на отель. Только часов в 12 мы заселились в отель. И сейчас выехали в торговый центр купить еду и одежду, потому что багаж у нас остался в самолете, в аэропорту мы не смогли его получить», — добавила она.

По словам девушки, обстановка в Дохе спокойная, а отдыхающие ходят по продолжающим работать магазинам.

«Мне кажется, количество людей на улицах, их настроение такое же, как было в предыдущие дни. Доха, в принципе, очень немноголюдный город. Пока мы просто отдыхали без какой-то политической этой повестки, все было очень тихо, спокойно. Сейчас тоже. На пляжах, есть ли кто-то, не знаю, часть магазинов в торговом центре закрыта, но довольно большая часть работает. Туристы вроде как ходят, но в таком же количестве, как было раньше. Ударов мы не слышали, своими глазами не видели. В аэропорту очень хорошая система безопасности, поэтому мы там были надежно защищены. И сейчас, дай бог, тоже», — заключила туристка.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии.

