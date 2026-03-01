Неизвестный снаряд поразил судно у побережья ОАЭ

Судно попало под обстрел в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр в ОАЭ. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что сотрудник службы безопасности компании передал информацию о том, что в судно попал неизвестный снаряд. В результате произошедшего на корабле произошел пожар, который в итоге был потушен, а судно продолжило рейс.

«Власти проводят расследование. Судам рекомендуется соблюдать осторожность при транзите и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что танкер под флагом Палау, атакованный у берегов Омана в Ормузском проливе, начал тонуть.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

