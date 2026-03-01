В Ормузском проливе тонет атакованный танкер под флагом Палау

Танкер под флагом Палау, атакованный у берегов Омана в Ормузском проливе, начал тонуть. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

На опубликованных кадрах видно, что судно охвачено огнем.

«Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет», — указано в подписи к видео.

До этого оманский Центр морской безопасности сообщил, что танкер Skylight подвергся атаке в пяти морских милях к северу от порта Хасаб. Все 20 членов экипажа — 15 индийцев и пятеро иранцев — эвакуированы, при этом четверо моряков получили ранения.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

1 марта секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления». При этом американские корабли станут «законными целями» для иранских ударов, предупредил он.

Ранее Иран перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля.