Стало известно, сколько россиян не смогли вылететь из Саудовской Аравии

Около тысячи организованных туристов из РФ не могут вылететь из Саудовской Аравии

Порядка 1 тыс. российских организованных туристов не могут вылететь из Саудовской Аравии, их расселяют по отелям. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«Все они либо уже размещены в отелях, либо компании в настоящее время занимаются их расселением», — говорится в публикации.

Туроператор «Интурист» подтвердил АТОР, что их туристов немного, а их основная задача заключается в оперативном решении вопросов размещения россиян, которые не смогли вылететь.

До этого в ассоциации сообщили, что российские туроператоры расселили большинство туристов, которые остались на Ближнем Востоке из-за отмены рейсов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии.

Ранее два эмирата взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут выехать из ОАЭ.