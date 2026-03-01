Посольство России поблагодарило Азербайджан за помощь с выездом россиян из Ирана

Посольство РФ: в списках на выезд из Ирана через Азербайджан числятся 500 россиян

Посольство России в Азербайджане заявило, что в списках на выезд из Ирана через Азербайджан на данный момент числятся 500 россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

В публикации отмечается, что посольство оказывает помощь согражданам, выезжающим из Ирана через пункт пропуска в Астаре.

Дипломаты выразили благодарность азербайджанской стороне за содействие и оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы.

До этого сообщалось, что азербайджанская сторона содействует России в вопросе эвакуации из Ирана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее россиянам назвали два пункта, через которые можно покинуть Иран.