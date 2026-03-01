В АТОР заявили о тысячах российских туристов, застрявших в Эмиратах

АТОР: в ОАЭ находятся 20 тыс туристов из РФ с отмененными и пропущенными рейсами

В Объединенных Арабских Эмиратах на данный момент находятся 20 тыс. российских туристов с отмененными и пропущенными рейсами на ближайшие даты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале.

В АТОР добавили, что у этих россиян запланированный отдых уже закончился.

В связи со сложившейся ситуацией туристов просят быть постоянно на связи, оперативно сообщать свое актуальное место пребывания, а также внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», ударив по городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские авиабазы на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным правительства страны, также были атакованы гражданские объекты, в частности, иранский БПЛА ударил по аэропорту Дубая.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.