Протестующие подожгли здание офиса ООН в Пакистане

Протестующие против действий США и Израиля в отношении Ирана подожгли здание офиса Организации Объединенных Наций (ООН) в пакистанском городе Скарду. Об этом сообщает Reuters.

На кадрах, как утверждается, можно увидеть дым из офиса организации. Подлинность видеозаписи не подтверждена.

До этого сообщалось, что в Карачи в Пакистане начались антиамериканские акции.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее восемь человек погибли у консульства США в Пакистане после известия о гибели Хаменеи.