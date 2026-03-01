В Пакистане начались антиамериканские протесты

В Карачи в Пакистане начались антиамериканские акции. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«В пакистанском Карачи толпа смогла прорваться к Посольству США. Сейчас в здании дипмиссии выбиты окна, сообщается также о нескольких пострадавших. Протесты проходят и в Багдаде, где участники акции сейчас пытаются зайти в «зеленую зону», где находится американское посольство», — говорится в посте.

В городе гремят взрывы, заключает канал.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

