Девять человек погибли у консульства США в Пакистане после известия о гибели Хаменеи

Geo News: девять человек погибли в ходе столкновений у консульства США в Пакистане

По меньшей мере девять человек погибли и 18 были ранены в ходе столкновений у консульства США в пакистанском городе Карачи, сообщает канал GEO News.

«По меньшей мере девять человек погибли и 18 получили ранения во время столкновений между полицией и демонстрантами, протестовавшими против ударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, возле консульства США в Карачи», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, протестующие собрались у здания консульства США и попытались продвинуться к здания, бросая камни, после чего полиция открыла по толпе огонь.

В городской больнице уточнили, что к ним доставили семь тел погибших и 18 раненых. Пострадавшие получили травмы в результате стрельбы, от ударов полицейскими дубинками и из-за давки во время беспорядков, сообщили врачи.

Сотни проиранских протестующих пытались штурмовать консульство после американо-израильских ударов по Ирану, которую США совместно с Израилем начали 28 февраля. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран нанес удары по базам США на Ближнем Востоке.