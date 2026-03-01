В Багдаде демонстранты пытаются прорваться к американскому посольству

В Багдаде против прорывающихся к посольству США демонстрантов применили газ

В центре Багдада сторонники иракских шиитских вооруженных группировок пытаются прорваться к посольству США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракское информационное агентство Shafaq.

По данным агентства, силовики используют слезоточивый газ для разгона протестующих.

«Силы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся пересечь мост на пути к посольству Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

По информации Shafaq, на мосту еще вечером 28 февраля установили бетонные заграждения после того, как в столице Ирака начались протесты против ударов США и Израиля по Ирану.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее жители Ирана вышли на митинги на фоне гибели Хаменеи.