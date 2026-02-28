Россиян попросили покинуть Израиль на фоне военной операции против Ирана

Посольство России призвало находящихся в Израиле российских граждан сохранять спокойствие, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности и по возможности покинуть страну. Соответствующие пост опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

«Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что пограничный переход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом работает круглосуточно, россияне могут покинуть Израиль через эту территорию. Гражданам РФ с действительными документами для посещения Египта виза не требуется.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее сообщалось, что США задействовали в операции против Ирана космические силы, ВВС и ВМС.