Более 20 детей погибли на юге Ирана из-за ударов США и Израиля

Mehr: 24 школьниц погибли в иранском Минабе от ударов США и Израиля

В городе Минабе на юге Ирана погибли 24 учениц начальной школы для девочек в результате ракетных ударов США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Отмечается, что еще 45 человек получили ранения.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью израильской атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что США задействовали в операции против Ирана космические силы, ВВС и ВМС.