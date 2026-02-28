Размер шрифта
Иран закрыл воздушное пространство

ТАСС: Иран после удара Израиля закрыл свое воздушное пространство
TASNIM

После удара Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство для полетов всех типов самолетов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Воздушное пространство Ирана закрыто, ориентировочно до 12:00 по всемирному времени (15:00 мск) для всех типов самолетов», — отметил собеседник агентства.

До этого воздушное пространство после превентивного удара по Ирану закрыл Израиль. В Управлении аэропортов еврейского государства заявили, что прекращены все гражданские перелеты, поэтому пассажирам не следует отправляться в аэропорт, а уточнять всю информацию у авиакомпаний.

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что удар по Ирану был нанесен, «чтобы устранить угрозы для государства Израиль», после чего в стране было введено чрезвычайное положение. По данным AP, США принимают участие в атаках Израиля на Иран.

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

Ранее Иран отказался прекратить обогащение урана и демонтировать ядерные объекты несмотря на переговоры с США.

 
