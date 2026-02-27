На Украине подсчитали покинувших страну после начала СВО граждан

Число граждан Украины, покинувших страну с 2022 года и до сих пор не вернувшихся обратно, достигло 5,6 миллиона человек. Об этом свидетельствует исследование украинского Центра экономической стратегии, опубликованное 27 февраля.

Согласно документу, общее количество беженцев в 2026 году увеличилось на 400 тысяч по сравнению с концом 2024 года. При этом темпы выезда из страны в 2025 году заметно снизились — на 34%.

Из общего числа выехавших 4 миллиона человек покинули Украину через западные границы. Чаще всего они выбирали для проживания Германию, где находится почти каждый четвертый (23%) беженец, и Польшу — там осели почти 20% уехавших.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, за последние 12 лет численность населения страны сократилась более чем наполовину — с 45 до 20 млн человек. Отток мужской части населения после объявления мобилизации привел к негативным социальным последствиям — например, к дефициту врачей. В США заявили, что Украина стремительно превращается в «страну вдов и сирот».

Последняя официальная перепись населения проводилась на Украине в 2001 году. По ее итогам было объявлено, что численность жителей страны превышает 48,4 млн человек.

В последнее время власти европейских стран стали все менее лояльно относиться к разместившимся там украинским беженцам. В частности, Чехия радикально сокращает оплачиваемую из ее бюджета программу помощи украинцам, а Польша заявила об отмене льгот для них.

Ранее стало известно, где в Европе меньше всего рады украинским беженцам.