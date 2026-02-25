В Чехии захотели ужесточить закон для украинских беженцев

Чешское движение «Свобода и прямая демократия» готовит законопроект, который предусматривает ужесточение для украинских беженцев так называемой «временной защиты», предоставляющей им право на проживание, работу, медпомощь и образование. Об этом в соцсети X написал председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура.

«Граждане недовольны. Я читал статистику, согласно которой каждый третий житель Праги теперь иностранец. Многие граждане пишут нам, что в торговых центрах и других районах Праги они чувствуют себя, как на Украине, слышат только украинский или русский язык. Люди массово жалуются. Чешский гражданин должен чувствовать себя в Чехии, как дома. И дело тут не в расизме», — написал Окамура.

Спикер Окамура сообщил и о подготовке законопроекта, который призван «существенно ужесточить» правила проживания иностранцев в Чехии. Также он отметил, что его партия хочет расширить возможности для высылки иностранцев из Чехии в случае совершения ими тяжких преступлений.

В феврале Окамура уже отмечал, что местные жители чувствуют дискомфорт из-за украинской речи.

В феврале экономист Дарья Михайлишина рассказала «РБК-Украина», что всего 53% граждан Чехии хотят видеть украинских беженцев в своей стране, а только 31% граждан считает, что украинцы – скорее польза, нежели угроза.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин заявил, что более 5,8 млн человек покинули Украину с 24 февраля 2022 года. Также в сентябре 2025 года СМИ писали, что на тот момент за границей находилось 5,7 млн человек, и большая их часть проживала в Германии, Чехии и Польше.

Ранее в Чехии выступили против вступления Украины в ЕС и НАТО.