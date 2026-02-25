Стало известно, где в Европе меньше всего хотят видеть украинских беженцев

Всего 53% граждан Чехии хотят видеть украинских беженцев в своей стране. И этот показатель – самый низкий во всем ЕС. Об этом «РБК-Украина» рассказала экономист Дарья Михайлишина со ссылкой на данные Евробарометра.

«80% европейцев все еще поддерживают прием беженцев с Украины. Вместе с тем, поддержка отличается от страны к стране», — отметила она.

По словам Михайлишина, самая низкая поддержка приема украинских беженцев наблюдается: в Чехии (53%), Болгарии (69%), Румынии (71%), Венгрии (73%) и Польше (74%). А больше всего беженцев хотят видеть в Финляндии (97%), Швеции (97%), Дании (94%), Испании (93%) и в Португалии (91%).

Издание отмечает, что в Чехии с осени 2024 года сократили срок бесплатного проживания украинских беженцев до трех месяцев. Также для продления срока нахождения в стране им теперь требуется нотариальное подтверждение аренды. С 2025 года выплаты в Чехии составляют 200 евро для взрослых беженцев и 143 евро – для детей. Если трудоспособный беженец не находит работу в течение 150 дней, то помощь уменьшают до прожиточного минимума, а именно до 129 евро в месяц, отмечает «РБК-Украина».

Кроме того, всего 31% жителей Чехии считают, что украинцы – скорее польза, чем угроза для страны, отмечает СМИ.

«60% респондентов считают, что украинцы получают из бюджета значительно больше, чем платят в него, хотя из официального сообщения соответствующих учреждений мы знаем, что все наоборот», – отметил аналитик Иржи Таборский.

В январе министр соцполитики Украины Денис Улютин заявил, что более 5,8 млн человек покинули Украину после 2022 года. По его словам, если ситуация с безопасностью изменится, люди будут возвращаться в страну.

Осенью 2025 года издание The Telegraph сообщило, что с начала года по конец августа из страны уехало 45,3 тысячи украинцев от 18 до 22 лет, а в следующие два месяца их количество увеличилось до 98,5 тысяч человек. В сентябре СМИ рассказывали, что на 2 сентября 2025 года за границей Украины находилось 5,7 млн человек, и большая их часть проживала в Германии, Чехии и Польше.

В январе 2026 года депутат Верховной рады из партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк заявил, что за последние полгода Украину покинуло более полумиллиона мужчин младше 23 лет, которым в августе 2025 года разрешили выезд из страны.

Также в январе киевский экономист Михаил Кухар рассказывал, что вернувшимся украинским беженцам могут грозить многомиллионные штрафы на родине.

Ранее в Дании рассказали о нежелании украинских беженцев возвращаться на родину.