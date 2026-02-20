Размер шрифта
Политолог объяснил, почему Польша отменяет льготы украинским беженцам

Политолог Стремидловский назвал логичным прекращение помощи беженцам в Польше
Sergei Grits/AP

Отмена льгот для украинских беженцев — логичное решение Варшавы, поскольку республика занята перевооружением и ей нужно сокращать расходы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Во-вторых, сокращение помощи прибывшим с Украины — это запрос всего польского общества. Другими словами, Кароль Навроцкий подписал закон, который находит в стране поддержку», — отметил эксперт.

По его словам, украинским беженцам придется столкнуться с новой реальностью: кто-то начнет более активно искать работу и интегрироваться, кто-то — подыскивать новую страну пребывания.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины.

Согласно документу, власти Польши лишат украинских граждан доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключением станут военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят лечение на территории республики.

Ранее стало известно, что в ФРГ прекратят выплачивать гражданские пособия некоторым беженцам с Украины.
 
