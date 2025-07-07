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Бывшего замглавы Росгвардии обвинили в злоупотреблении полномочиями и взятках

Экс-замглавы Росгвардии Стригунов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и взятках
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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Стригунов задержан.

Других подробностей не приводится.

Стригунов занял пост первого замглавы Росгвардии в январе 2020 года. До этого он командовал войсками Сибирского округа войск Национальной гвардии. В 2017 году чиновник получил звание генерал-полковника.

В феврале газета «Коммерсантъ» писала, что заместителя начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации Росгвардии, полковника Андрея Степина, обвинили в хищении в особо крупном размере. С ноября 2024 года мужчина находится в СИЗО.

В сентябре прошлого года сообщалось, что четверо из двенадцати обвиняемых по делу о хищении 262 млн рублей, выделенных Росгвардии на закупку спецтехники для портов в Арктике, получили реальные сроки. Остальным назначены условные наказания.

Ранее экс-заммэра Читы обвинили в злоупотреблении полномочиями и халатности.

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