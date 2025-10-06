Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей

Арест на имущество бывшего замглавы Росгвардии Виктора Стригунова (на фото), обвиняемого во взяточничестве, наложен на общую сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Стригунова судом наложен арест на общую сумму более 25 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

В конце сентября второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста Стригунову по делу о получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

По данным РИА Новости, судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Стригунова настаивал на этом из-за предстоящего оглашения медицинских данных о его подзащитном. Ходатайство поддержали как сам Стригунов, так и прокурор.

Стригунов занял пост первого замглавы Росгвардии в январе 2020 года. До этого он командовал войсками Сибирского округа войск Национальной гвардии. В 2017 году чиновник получил звание генерал-полковника.

Ранее экс-главбух российского отдела полиции украла 22 млн рублей.