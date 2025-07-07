Раскрыты подробности дела против экс-замглавы Росгвардии Стригунова

В уголовном деле бывшего первого заместителя главы Росгвардии, генерал-полковника Виктора Стригунова, фигурируют хищения нескольких миллиардов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Стригунова задержали 7 июля. Также известно, что ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

По данным газеты «Коммерсантъ», уголовное дело, по которому проходит генерал, возбудили военные следственные органы Следственного комитета (СК) России. Согласно материалам дела, Стригунов курировал ряд строительных проектов. Другие подробности не приводятся.

Стригунов занял пост первого заместителя главы Росгвардии в январе 2020 года. До этого он командовал войсками Сибирского округа войск Национальной гвардии. В 2017 году чиновник получил звание генерал-полковника.

Ранее арестованного полковника Росгвардии обвинили в хищении 140 млн рублей.