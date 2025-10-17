Экс-глава курской Корпорации развития Лукин отрицает свою вину

Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин не признал вину в хищении 152 млн рублей при строительстве фортификаций в регионе. Об этом он сообщил во время заседания в Ленинском районном суде Курска, пишет ТАСС.

«Свою вину не признаю», — ответил Лукин на вопрос судьи.

Как предполагает следствие, в июле 2023 года Лукин вместе с заместителями Игорем Грабиным и Дмитрием Спиридоновым заключили договоры подряда с ООО «КТК сервис» на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. На самом деле вместо реальной хозяйственной деятельности общество создавало видимость выполняемых работ. В итоге, по мнению следствия, данная организованная группа похитила свыше 152 млн рублей.

Генерального директора компании Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

