Мужчина устроил драку на станции метро «Пушкинская» в Москве

В Москве на станции метро «Пушкинская» задержан 45-летний мужчина, который устроил драку с другим пассажиром, у пострадавшего сломана скуловая кость. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на эскалаторе, между мужчинами возникла ссора из-за того, что один не захотел пропустить другого вперед. Подозреваемый первым спустился вниз, дождался оппонента и несколько раз ударил его, после чего скрылся.

Пострадавший обратился в больницу с переломом скулы, ссадинами и ушибами. Полиция установила личность нападавшего по записям видеонаблюдения и задержала его на той же станции спустя сутки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого девушка избила телефоном мужчину, который случайно задел ее в московском метро. Пострадавший обратился к полицейскому, подозреваемая была задержана. Ею оказалась 26-летняя жительница Пермского края.

