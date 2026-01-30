Юрист объяснил, в каких случаях могут отказать в выдаче больничного

Больничный лист выдают сотрудникам в случае подтвержденной невозможности работать пиз-за болезни. Однако в некоторых ситуациях в его оформлении может быть отказано. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, главной причиной невыдачи листка нетрудоспособности является отсутствие симптомов болезни.

Врач также может отказаться оформлять больничный, если пациент нарушает режим лечения. Заболевший работник должен соблюдать все предписания специалиста, не пропускать назначенные приемы и проходить нужные обследования.

Помимо этого, основанием для отказа в больничном является неявка на прием.

«Если пациент не приходит на назначенный осмотр, врач может закрыть больничный или не продлевать его. В любом случае, решение о выдаче больничного принимает врач на основании медицинского осмотра и документации», — объяснил юрист.

Он отметил, что если пациент не согласен с решением медика, он имеет право обратиться к главному врачу или в территориальный фонд ОМС.

Адвокат Михаил Салкин до этого говорил, что листок нетрудоспособности не может ограничить права сотрудника на передвижение.

Ранее юрист объяснил, как законно взять выходные на работе из-за болезни питомца.