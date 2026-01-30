Газ взорвался в квартире под Ульяновском

МЧС: два человека пострадали в результате взрыва газа в Ульяновской области

В квартире в рабочем поселке Чердаклы в Ульяновской области произошел взрыв газа. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в 12:10 в службу спасения поступил сигнал о возгорании — в доме №8 на улице Центральной в поселке Чердаклы на первом этаже загорелась квартира.

По предварительной информации, во время тушения произошел взрыв. В результате происшествия пострадали два человека: 50-летняя женщина и 56-летний мужчина, их госпитализировали. Среди пожарных пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, уточнили в МЧС.

Накануне в Дагестане мужчина предотвратил взрыв. Инцидент произошел в поселке Редукторном. Молодой человек пытался уснуть, но не смог, так как почувствовал сильный запах газа. Одевшись, он стал ходить по квартирам соседей и просить их вызвать сотрудников газовой службы.

В одном из домов специалисты выявили утечку. Сотрудники аварийных служб устранили прорыв трубы.

Ранее в Рязанской области в результате взрыва газа обрушился жилой дом.