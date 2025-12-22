В Подмосковье сняли на видео горящий вагон электрички

«112»: в Электрогорске электричка загорелась перед отправлением в Москву

В Подмосковье произошел пожар в электричке, направлявшейся в сторону Москвы. Кадры с горящим вагоном опубликовал Telegram-канал «112».

По информации канала, инцидент произошел в Электрогорске в момент отправления поезда. Обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются. Данных о пострадавших также пока не поступало.

До этого следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва машины на юге Москвы, в результате которого пострадал человек. По информации ведомства, инцидент произошел на улице Ясеневой.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря на парковке. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части. Пострадавшим оказался водитель машины. По информации SHOT, он получил сильную контузию.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.