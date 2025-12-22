На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье сняли на видео горящий вагон электрички

«112»: в Электрогорске электричка загорелась перед отправлением в Москву
true
true
true
close
Кадр из видео/Соцсети

В Подмосковье произошел пожар в электричке, направлявшейся в сторону Москвы. Кадры с горящим вагоном опубликовал Telegram-канал «112».

По информации канала, инцидент произошел в Электрогорске в момент отправления поезда. Обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются. Данных о пострадавших также пока не поступало.

До этого следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва машины на юге Москвы, в результате которого пострадал человек. По информации ведомства, инцидент произошел на улице Ясеневой.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря на парковке. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части. Пострадавшим оказался водитель машины. По информации SHOT, он получил сильную контузию.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами