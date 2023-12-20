Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре прокомментировали обрушение дома в Петербурге

Прокурор Адмиралтейского района прокомментировала обрушение дома в Петербурге

Прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева прокомментировала обрушение дома по Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской прокуратуры.

«Сегодня ночью произошло обрушение дома №73 по улице Гороховой. Ранее он был расселен. Пострадавших на сегодняшний день нет. Близлежащие дома также все были расселены. Всем гражданам предоставлено жилье, все необходимое», — сообщила Мальцева.

По ее словам, прокуратура контролирует все действия районной администрации по поддержке жителей обрушившегося дома, а также близлежащих домов.

До этого в сети появилось видео с моментом обрушения дома на Гороховой улице в Петербурге. На кадры попал момент, как от дворовой арки вылетает облако пыли. Тем не менее само рухнувшее здание в поле зрения не попало.

Шестиэтажное здание обрушилось в ночь на 20 декабря.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами