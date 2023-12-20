В прокуратуре прокомментировали обрушение дома в Петербурге

Прокурор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Есения Мальцева прокомментировала обрушение дома по Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской прокуратуры.

«Сегодня ночью произошло обрушение дома №73 по улице Гороховой. Ранее он был расселен. Пострадавших на сегодняшний день нет. Близлежащие дома также все были расселены. Всем гражданам предоставлено жилье, все необходимое», — сообщила Мальцева.

По ее словам, прокуратура контролирует все действия районной администрации по поддержке жителей обрушившегося дома, а также близлежащих домов.

До этого в сети появилось видео с моментом обрушения дома на Гороховой улице в Петербурге. На кадры попал момент, как от дворовой арки вылетает облако пыли. Тем не менее само рухнувшее здание в поле зрения не попало.

Шестиэтажное здание обрушилось в ночь на 20 декабря.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.