Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обрушение дома в центре Петербурга попало на видео

В сети появилось видео с моментом обрушения дома на Гороховой улице в Петербурге

Момент обрушения шестиэтажного дореволюционного дома в центре Санкт-Петербурга попало на видео. Запись с камер опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадры попал момент, как от дворовой арки вылетает облако пыли. Тем не менее само рухнувшее здание в поле зрения не попало. Рядом со зданием были припаркованы несколько автомобилей.

Шестиэтажное здание, располагающееся по адресу Гороховая улица, д. 73, частично обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 20 декабря. В результате инцидента никто не пострадал.

В администрации города сообщили, что по распоряжению губернатора Александра Беглова жильцы из оставшихся подъездов, а также жители соседнего дома №71 размещены в ближайших гостиницах. Около 100 сотрудников МЧС продолжают разбирать завалы и исследуют конструкции здания.

В настоящее время на Гороховой улице находятся порядка сорока единиц спецтехники.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами