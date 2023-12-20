Обрушение дома в центре Петербурга попало на видео

Момент обрушения шестиэтажного дореволюционного дома в центре Санкт-Петербурга попало на видео. Запись с камер опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадры попал момент, как от дворовой арки вылетает облако пыли. Тем не менее само рухнувшее здание в поле зрения не попало. Рядом со зданием были припаркованы несколько автомобилей.

Шестиэтажное здание, располагающееся по адресу Гороховая улица, д. 73, частично обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 20 декабря. В результате инцидента никто не пострадал.

В администрации города сообщили, что по распоряжению губернатора Александра Беглова жильцы из оставшихся подъездов, а также жители соседнего дома №71 размещены в ближайших гостиницах. Около 100 сотрудников МЧС продолжают разбирать завалы и исследуют конструкции здания.

В настоящее время на Гороховой улице находятся порядка сорока единиц спецтехники.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.