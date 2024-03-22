В Петербурге завели дело о халатности из-за обрушения дома на Гороховой улице

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело об обрушении жилого дома на Гороховой улице. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, представители администрации Адмиралтейского района, Жилищного комитета и «Жилищного агентства Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» знали об аварийном состоянии здания. Проверки в 2020-2023 годах показали, что часть конструкций были в плохом состоянии, но статус аварийного дом не получил.

«В результате преступления собственникам квартир был причинен имущественный ущерб на сумму не менее 31 млн рублей», – сообщили в СК РФ.

По факту произошедшего возбудили дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. На данный момент специалисты продолжают расследование.

Здание по адресу Гороховая улица, 73 обрушилось 20 декабря 2023 года. Во время инцидента никто не пострадал. По словам губернатора города Александра Беглова, в гостиницах разместили не только жителей аварийного дома, но и владельцев квартир в соседнем здании.

Ранее в Подмосковье на мужчину обрушилась крыша гаража.