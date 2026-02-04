Размер шрифта
Тело экс-главы «Уралкалия» перевезут с Кипра в Россию

Погибшего на Кипре экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера доставят в Россию
Евгений Биятов/РИА Новости

Тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера будет перевезено с Кипра в Москву. Об этом РИА Новости сообщил знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.

«Конечно. Прощание и похороны будут в Москве», — сказал он.

По словам бизнесмена, дата прощания и похорон будет известна позднее, когда на Кипре будут подготовлены все документы, а тело доставят в столицу.

15 января Telegram-канал «112» сообщал, что на Кипре опознали тело Баумгертнера. Основной версией гибели бизнесмена назывался несчастный случай.

По сообщениям Telegram-канала Baza, ДНК-тест также подтвердил, что тело, обнаруженное в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдимутела, принадлежит экс-главе «Уралкалия».

Баумгертнер пропал на Кипре в начале года. В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол.

По информации местных СМИ, к поискам бизнесмена были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.

14 января кипрские власти обнаружили тело в районе поисков Баумгертнера. Его нашли в труднодоступном и изрезанном участке побережья, где поисковые группы сосредоточили усилия.

Ранее на Кипре обнаружили россиянку и ее возлюбленного без признаков жизни.
 
