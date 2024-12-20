Медаль за оборону и арест за коррупцию: в Курске задержан глава компании, строившей укрепления

В Курске задержали главу Корпорации развития, строившей оборонительные сооружения в приграничье. Владимира Лукина обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, его действия привели к «необоснованному расходованию» 173 млн рублей. В квартире и загородном доме Лукина при обыске нашли 1,7 млн рублей наличными и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс. Незадолго до задержания он получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ.

В Курске задержали генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, передал ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительным данным, подозреваемый причинил ущерб бюджету от необоснованного расходования средств в размере более 173 млн рублей . Следствие будет настаивать, чтобы Лукина арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

SHOT пишет, что Лукина задержали дома. ТАСС выяснил, что во время обысков у него нашли 1,7 млн рублей наличными и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс. — часы Rado, Vacheron Constantin, Breguet, IWC. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, на какие средства Лукин приобретал предметы роскоши и имущество.

Хвастался медалью

По данным Mash, не так давно Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ. Источники Telegram-канала утверждают, что чиновник хвастался наградой и был уверен, что его не арестуют, несмотря на отставку прошлого губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Mash пишет, что как раз Смирнов и дал показания на Лукина, как и депутат Максим Васильев. Он связан с компанией «Сиэми», которая взяла 150 млн рублей на строительство фортификационных построек, но работы не выполнила. Васильев уверяет, что какую-то часть все же построили, а затем начались проблемы с документами и контрагентами.

Ранее Васильев заявил, что искать виновных нужно не в коммерческих фирмах, а в Корпорации развития, так как они якобы неэффективно расходовали бюджетные средства. В ближайшее время опросят заместителя губернатора Алексея Дедова.

Второй обвиняемый по этому делу

В СИЗО уже находится заместитель гендиректора Корпорации развития Игорь Грабин, который проработал в должности чуть больше полугода. Mash пишет, что он фактически не работал в организации, а отвечал только за вывод средств. По версии следствия, Лукин распоряжался, какие контракты нужно заключать.

Согласно данным следствия, в 2023 году Грабин заключил договор на возведение фортификационных сооружений в приграничье Курской области, работы оплатили, хотя до этого деньги уже перевели другой компании, которая и возвела линию обороны. В результате бюджетные средства необоснованно потратили дважды.

Следователи считают, что Лукин устно поручил Грабину заключить договор, и это «повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей, <...>, а также тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба».

«Пощады не будет»

Новый временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн, занявший пост 5 декабря, обозначил, что правительство региона готово помочь в расследовании. По его словам, уличенным в коррупции и других преступлениях пощады не будет.

«Это вдвойне важно, когда речь идет о столь важной для всех курян теме, как строительство защитных сооружений. Если факты, вскрытые следствием, найдут официальное и процессуальное подтверждение, мы сами будем настаивать на максимально строгом наказании для виновных. Это уже не просто коррупция и воровство, а нечто большее, находящееся в моем понимании за гранью добра и зла!», — написал Хинштейн в Telegram-канале, комментируя первый арест по коррупционному делу после своего назначения.

Требует каяться и грозит «волшебным пенделем»: как Хинштейн стал «курянином» и что делает на посту Неделю назад президент Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну занять пост врио... 13 декабря 08:22

Строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной началось еще в 2022 году, для этого из бюджета выделили около 3 млрд рублей. Уже тогда Смирнов заверял, что регион готов отразить любые атаки. Однако в августе 2024 года ВСУ все же смогли прорваться через границу. Бои в Курской области все еще идут. Жители региона утверждают, что какие-то укрепления на границе все же были, однако их не хватило, чтобы предотвратить наступление ВСУ.

По данным «Ъ», строительство линий обороны занималась компания «КТК Сервис», однако они не выполнили работы в срок, а после стали банкротом. С ними работала ООО «Сиэми».