Суд взыскал с экс-депутата Курской облдумы Васильева 152 млн рублей

Суд: иск о взыскании с экс-депутата Васильева 152 млн рублей удовлетворен
Суды общей юрисдикции города Москвы

Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденного за хищения на фортификациях экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева более 152 млн рублей. Иск о солидарном взыскании удовлетворен в полном объеме, сообщает РИА Новости.

«Иск о солидарном взыскании суммы 152 миллиона 800 тысяч рублей в отношении Васильева Максима Сергеевича удовлетворить в полном объеме», — сказала судья в ходе заседания.

Суд в Курске признал Васильева виновным в хищении выделенных на возведение фортификаций средств в особо крупном размере и приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Отмечается, что бывший депутат намерен обжаловать это решение.

До этого прокурор запросил для Васильева шесть лет колонии общего режима.

Экс-депутат ранее заявил в суде, что хочет пойти на СВО. Васильев пояснил, что уже был в зоне спецоперации, а также принимал участие в освобождении Черкасского Поречного в Суджанском районе.

Вместе с ним по делу также проходят глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин.

Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. Известно, что дело Васильева рассматривалось в особом порядке, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее экс-депутат рассказал об экономии при строительстве фортификаций в курском приграничье.

