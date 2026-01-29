Размер шрифта
Названа причина массового отравления детей в Тюменской области

Baza: дети в тюменском селе могли отравиться из-за зараженного куриного мяса
Shutterstock

Зараженное куриное мясо могло стать причиной массового отравления детей в селе Онохино Тюменской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

По его информации, среди заболевших в населенном пункте есть целые семьи. Кроме того, в больницу обращались дети, которые не питались в школе. По словам директора местной школы, в стенах учебного заведения вряд ли находится очаг распространения болезни.

Как говорится в публикации, в ноябре на птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохино, выявили очаг заболевания птиц. В компании тогда заявили, что испорченная продукция будет снята с продажи. Предприятие уведомило о проблеме торговых партнеров, которые должны были убрать курятину с полок магазинов. Спустя некоторое время в селе запустили конвейер для сжигания больных птиц. Однако после ликвидации заражения местные жители заявляли, что в яйцах с птицефабрики попадаются кровь и сгустки плоти.

29 января Baza сообщила, что в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Эпицентром заболевания стало село Онохино.

Ранее кафе в Архангельске закрыли после отравления детей.
 
