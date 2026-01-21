В Гренландии заверили население в отсутствии опасности

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг заявил, что опасности для населения острова нет, но призвал его сделать продовольственные запасы. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду в ходе пресс-конференции в Нууке он рекомендовал населению создать запасы как минимум на пять дней.

«(В случае с запасами) речь идет о должной осмотрительности, а не о том, что грядет что-то (опасное)», — сказал Борг.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Трамп назвал Гренландию «территорией США».