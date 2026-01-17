Пятый день блэкаута: в Киеве снова ввели экстренные отключения электроэнергии

Киевский филиал энергетического холдинга «ДТЭК» объявил о новых экстренных отключениях электроэнергии в Киеве. Таким образом, в блэкаут в столице Украины продолжается уже пятый день, сообщает пресс-служба холдинга.

«По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении на сайте «ДТЭК»

На Украине ранее ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в минэнерго страны. Самая тяжелая ситуация — в Киеве, там местные власти уже готовятся расселять дома, если не получится восстановить подачу тепла и электричества. Сами горожане «жарят кирпичи» для обогрева и ищут «автономные квартиры».

Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Он уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит на 20 дней.

На этом фоне мэр украинской столицы Виталий Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали жарить кирпичи, чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска вновь нанесли удары по объектам в Киеве.