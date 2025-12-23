Аэропорт Домодедово получил сертификат China Friendly

Аэропорт Домодедово стал первым в России аэропортом, сертифицированным по стандарту China Friendly. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Документ свидетельствует о том, что аэропорт прошел комплексный аудит и подтвердил высокий уровень сервиса и готовность к приему пассажиров из Китая.

«В настоящее время это единственный аэропорт в России, который имеет действующий сертификат China Friendly», — говорится в сообщении.

Сертификат о прохождении аудита генеральному директору аэропорта Домодедово Андрею Иванову вручила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

Данный сертификат открывает дополнительные возможности для московского аэропорта, делая сотрудничество с ним более привлекательным для компаний из Китая.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в России на протяжении всего года въездной туризм снижался или стагнировал, прогнозы о росте турпотока на 10-20% не оправдались. Однако введение безвизового режима с Китаем в третьем квартале позволило улучшить показатели.

