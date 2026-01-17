Размер шрифта
Бизнесмена Карапетяна вернули под домашний арест

Адвокат Вардеванян: суд Армении вернул бизнесмена Карапетяна под домашний арест
Арам Нерсесян/РИА Новости

Антикоррупционный суд Армении вернул бизнесмена Самвела Карапетяна под домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает РИА Новости.

Ранее племянник Карапетяна сообщил, что бизнесмен вернется домой 18 января.

Адвокат рассказал, что заседание антикоррупционного суда под председательством судьи Ваге Долмазяна продлилось 14 часов. Помимо прочего, Карапетяна обязали выплатить залог. Ему также запретили покидать Армению. Сумму залога Вардеванян не назвал.

30 декабря, как сообщал адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, бизнесмен был переведен из-под стражи в Армении под домашний арест. Однако 16 января стало известно, что апелляционный антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении Карапетяна с домашнего ареста на содержание под стражей.

Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ.

Ранее слова российского журналиста вызвали скандал в Армении.

