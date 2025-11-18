Бизнесмену Карапетяну продлили арест

В Армении Антикоррупционный суд Армении продлил срок ареста российского бизнесмена армянского происхождения, президента холдинга «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Адвокат Арам Вардеванян уточнил, что Карапетян проведет в СИЗО еще два месяца.

Накануне комиссия по регулированию общественных услуг Армении отобрала лицензию у компании «Электрические сети Армении», которая принадлежала Карапетяну. Как сообщало ТАСС, причиной послужили многочисленные нарушения, в частности, «накрутка» к счетам клиентов, затягивание сроков подключений новых абонентов, а также выдача кредитных гарантий взаимосвязанным компаниям в общей сложности на сумму порядка $690 млн. Представители компании, в свою очередь, назвали решение политически мотивированным и обвинили регулятор в том, что решение было принято задолго до формального голосования.

Предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали за то, что он вступился за церковь, и это вызвало возмущение армян по всему миру. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, который был лидером манифестантов, требовавших в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали архиепископа Микаэла. Его обвинили в призывах к захвату власти. Сам он назвал обвинения сфабрикованными.

Ранее Пашинян назвал сценарии национализации «Электрических сетей Армении».