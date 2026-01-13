Скандальному роддому в Новокузнецке выделили десятки миллионов на оборудование

SHOT: роддом №1 в Новокузнецке в 2025 году получил 50 млн рублей на оборудование

Родильный дом №1 в Новокузнецке, где во время новогодних каникул погибли девять младенцев, в 2025 году получил более 50 млн рублей на закупку оборудования. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, осенью прошлого года в медицинское учреждение поставили шесть новых аппаратов искусственной вентиляции легких и восемь реанимационных комплексов для новорожденных. Несмотря на это, персонал продолжал использовать старое оборудование при работе с пациентами.

«Мамочки продолжали жаловаться на некомпетентность местных врачей. В частности, они указывали, что те используют запрещенный в РФ прием — давление на живот — для ускорения родового процесса», — подчеркивается в материале.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти младенцев в новокузнецком родильном доме №1. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.

Предположительно, причиной гибели детей стала респираторная инфекция. В данный момент медицинское учреждение не принимает пациентов, главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности на время проведения проверки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в Государственной думе РФ назвали «вопиющей ситуацией» смерть новорожденных в Новокузнецке.